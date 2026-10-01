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Investmentbeispiel 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Service Enterprise Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Public Service Enterprise Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

56.01 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Public Service Enterprise Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Public Service Enterprise Group-Aktie 56.91 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 175.716 Public Service Enterprise Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’832.72 USD, da sich der Wert eines Public Service Enterprise Group-Anteils am 30.09.2026 auf 67.34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.33 Prozent angewachsen.

Am Markt war Public Service Enterprise Group jüngst 33.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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