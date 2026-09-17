S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Service Enterprise Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Public Service Enterprise Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Public Service Enterprise Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42.30 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hat, hat nun 2.364 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 70.39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 166.41 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 166.41 USD, was einer positiven Performance von 66.41 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Public Service Enterprise Group einen Börsenwert von 35.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch