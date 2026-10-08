Aktie 964270 / US7445731067
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Public Service Enterprise Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59.89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.670 Public Service Enterprise Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 119.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.79 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Public Service Enterprise Group einen Börsenwert von 35.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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