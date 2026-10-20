PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PTC von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PTC gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PTC-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der PTC-Aktie betrug an diesem Tag 205.87 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die PTC-Aktie investiert hat, hat nun 0.486 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 193.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.78 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 6.22 Prozent.
Zuletzt ergab sich für PTC eine Börsenbewertung in Höhe von 20.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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