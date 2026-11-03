|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|PTC-Performance im Blick
|
03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen PTC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PTC-Papier an diesem Tag bei 129.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77.012 PTC-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 194.31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’964.19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49.64 Prozent angewachsen.
Der PTC-Wert an der Börse wurde auf 21.23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PTC Inc
|
03.11.26
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PTC von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: PTC gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PTC von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu PTC Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegte. Der Dow verzeichnete einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.