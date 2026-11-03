S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PTC-Papier an diesem Tag bei 129.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77.012 PTC-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 194.31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’964.19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49.64 Prozent angewachsen.

Der PTC-Wert an der Börse wurde auf 21.23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch