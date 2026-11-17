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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen PTC-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das PTC-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 174.21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.740 PTC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PTC-Anteile wären am 16.11.2026 1’127.26 USD wert, da der Schlussstand 196.38 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12.73 Prozent zugenommen.
PTC wurde am Markt mit 21.27 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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