PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen PTC-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades PTC-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die PTC-Aktie an diesem Tag bei 146.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 68.143 PTC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 155.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’612.61 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 6.13 Prozent gleich.
PTC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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