S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 13.10.2016 wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PTC-Anteile bei 45.08 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 221.828 PTC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43’121.12 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 12.10.2026 auf 194.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +331.21 Prozent.

Der Börsenwert von PTC belief sich jüngst auf 21.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch