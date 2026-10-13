PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen PTC-Investment gewesen.
Am 13.10.2016 wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PTC-Anteile bei 45.08 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 221.828 PTC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43’121.12 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 12.10.2026 auf 194.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +331.21 Prozent.
Der Börsenwert von PTC belief sich jüngst auf 21.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu PTC Inc
|
16:02
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PTC von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt (AWP)
|
05.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schneider Electric kauft US-Softwarehersteller PTC für 22,6 Mrd USD (Dow Jones)
Analysen zu PTC Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.