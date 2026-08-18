S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PTC-Anteilen statt. Der Schlusskurs der PTC-Aktie betrug an diesem Tag 41.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.400 PTC-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 350.41 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 17.08.2026 auf 145.98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 250.41 Prozent zugenommen.

PTC war somit zuletzt am Markt 16.26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch