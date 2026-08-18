PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in PTC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PTC-Anteilen statt. Der Schlusskurs der PTC-Aktie betrug an diesem Tag 41.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.400 PTC-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 350.41 USD, da sich der Wert einer PTC-Aktie am 17.08.2026 auf 145.98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 250.41 Prozent zugenommen.
PTC war somit zuletzt am Markt 16.26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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