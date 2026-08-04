PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel PTC-Aktie: Hätte sich eine PTC-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?
So viel hätten Anleger mit einem frühen PTC-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades PTC-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 141.22 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 7.081 PTC-Aktien. Die gehaltenen PTC-Anteile wären am 03.08.2026 990.33 USD wert, da der Schlussstand 139.86 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 0.97 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von PTC bezifferte sich zuletzt auf 15.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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