Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Prudential Financial-Investment
|
10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Prudential Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2023 wurde das Prudential Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prudential Financial-Papier bei 94.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.569 Prudential Financial-Anteilen. Die gehaltenen Prudential Financial-Papiere wären am 07.08.2026 1’281.76 USD wert, da der Schlussstand 121.28 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 28.18 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Prudential Financial eine Marktkapitalisierung von 41.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Prudential Financial Inc.
Analysen zu Prudential Financial Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.