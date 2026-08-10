S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren verdient

Am 10.08.2023 wurde das Prudential Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prudential Financial-Papier bei 94.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.569 Prudential Financial-Anteilen. Die gehaltenen Prudential Financial-Papiere wären am 07.08.2026 1’281.76 USD wert, da der Schlussstand 121.28 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 28.18 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Prudential Financial eine Marktkapitalisierung von 41.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch