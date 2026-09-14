Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Prudential Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Prudential Financial-Papier bei 103.72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.964 Prudential Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Prudential Financial-Aktie auf 119.24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114.96 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14.96 Prozent.
Der Börsenwert von Prudential Financial belief sich jüngst auf 41.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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