S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Prudential Financial-Papier bei 103.72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.964 Prudential Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Prudential Financial-Aktie auf 119.24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114.96 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14.96 Prozent.

Der Börsenwert von Prudential Financial belief sich jüngst auf 41.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch