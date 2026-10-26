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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential Financial von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prudential Financial-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential Financial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Prudential Financial-Anteile letztlich bei 102.18 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Prudential Financial-Aktie investierten, hätten nun 0.979 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 112.54 USD, da sich der Wert einer Prudential Financial-Aktie am 23.10.2026 auf 114.99 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 12.54 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial bezifferte sich zuletzt auf 39.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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