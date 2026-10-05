S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Prudential Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 91.84 USD. Bei einem Prudential Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.089 Prudential Financial-Aktien. Die gehaltenen Prudential Financial-Anteile wären am 02.10.2026 122.60 USD wert, da der Schlussstand 112.60 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22.60 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 38.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch