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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prologis-Aktien verlieren können.
Vor 5 Jahren wurde das Prologis-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prologis-Anteile betrug an diesem Tag 148.91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.672 Prologis-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 87.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12.63 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Prologis belief sich jüngst auf 123.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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