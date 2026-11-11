S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Prologis-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prologis-Anteile betrug an diesem Tag 148.91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.672 Prologis-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 87.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12.63 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Prologis belief sich jüngst auf 123.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch