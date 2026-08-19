Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Prologis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Prologis-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prologis-Aktie betrug an diesem Tag 133.15 USD. Bei einem Prologis-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.751 Prologis-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Prologis-Anteile wären am 18.08.2026 105.16 USD wert, da der Schlussstand 140.02 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 105.16 USD, was einer positiven Performance von 5.16 Prozent entspricht.
Insgesamt war Prologis zuletzt 134.02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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