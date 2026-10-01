Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Progressive von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Progressive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Progressive-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Progressive-Papier an diesem Tag 90.94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Progressive-Papier investiert hätte, hätte er nun 109.963 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 207.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’796.35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127.96 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Progressive belief sich zuletzt auf 122.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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