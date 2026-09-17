Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Progressive von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren Progressive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Progressive-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 243.61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.410 Progressive-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.07 USD, da sich der Wert eines Progressive-Papiers am 16.09.2026 auf 216.99 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -10.93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Progressive belief sich zuletzt auf 128.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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