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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Progressive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Progressive-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Progressive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Progressive-Papier bei 157.57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Progressive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.635 Progressive-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 145.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228.47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.00 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Progressive belief sich zuletzt auf 136.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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