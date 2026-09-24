Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Progressive-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Progressive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 143.26 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Progressive-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.980 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 203.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’417.91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41.79 Prozent.
Zuletzt verbuchte Progressive einen Börsenwert von 120.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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