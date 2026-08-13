Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Progressive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die Progressive-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 33.97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.438 Progressive-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 207.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’104.50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 510.45 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Progressive belief sich zuletzt auf 123.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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