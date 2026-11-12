S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Progressive von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Progressive-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Progressive-Anteile bei 221.87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.071 Progressive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Progressive-Papiers auf 233.53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’525.53 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’525.53 USD entspricht einer Performance von +5.26 Prozent.

Der Progressive-Wert an der Börse wurde auf 134.21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch