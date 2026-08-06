Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Progressive von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Progressive-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Progressive-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Progressive-Papiers betrug an diesem Tag 96.92 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Progressive-Aktie investiert hat, hat nun 1.032 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Progressive-Aktie auf 212.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119.52 Prozent vermehrt.
Progressive wurde am Markt mit 123.12 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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