Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Principal Financial Group von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Principal Financial Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Principal Financial Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Principal Financial Group-Aktie bei 69.89 USD. Bei einem Principal Financial Group-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.308 Principal Financial Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’588.64 USD, da sich der Wert eines Principal Financial Group-Anteils am 05.10.2026 auf 111.03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.86 Prozent erhöht.
Principal Financial Group wurde am Markt mit 23.81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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