S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Principal Financial Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Principal Financial Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51.10 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hat, hat nun 19.569 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Principal Financial Group-Aktie auf 90.51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’771.23 USD wert. Das entspricht einem Plus von 77.12 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Principal Financial Group eine Börsenbewertung in Höhe von 19.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch