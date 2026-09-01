Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Principal Financial Group von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Principal Financial Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Principal Financial Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 80.51 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124.208 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 110.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’682.77 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 36.83 Prozent.
Insgesamt war Principal Financial Group zuletzt 23.86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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