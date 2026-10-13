Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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|Lukrativer Principal Financial Group-Einstieg?
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Principal Financial Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Principal Financial Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 67.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 149.209 Principal Financial Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Principal Financial Group-Aktie auf 107.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’090.72 USD wert. Mit einer Performance von +60.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Principal Financial Group belief sich zuletzt auf 22.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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