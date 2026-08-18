Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Principal Financial Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Principal Financial Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Principal Financial Group-Papiers betrug an diesem Tag 65.51 USD. Bei einem Principal Financial Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.526 Principal Financial Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 172.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112.97 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72.45 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Principal Financial Group zuletzt 24.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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