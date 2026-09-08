S&P 500-Titel Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Principal Financial Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Principal Financial Group-Anteile betrug an diesem Tag 75.38 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hat, hat nun 1.327 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 154.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116.68 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 54.79 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Principal Financial Group belief sich jüngst auf 24.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch