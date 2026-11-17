Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Principal Financial Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Principal Financial Group-Anteile betrug an diesem Tag 57.79 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.304 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 112.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’942.72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 94.27 Prozent.

Der Marktwert von Principal Financial Group betrug jüngst 24.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch