S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PPL-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PPL-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29.41 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die PPL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.400 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121.32 USD, da sich der Wert eines PPL-Papiers am 13.08.2026 auf 35.68 USD belief. Das entspricht einem Plus von 21.32 Prozent.

Jüngst verzeichnete PPL eine Marktkapitalisierung von 26.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch