PPL-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35.54 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die PPL-Aktie investierten, hätten nun 281.373 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des PPL-Papiers auf 34.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’766.46 USD wert. Damit wäre die Investition um 2.34 Prozent gesunken.

PPL wurde am Markt mit 26.40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch