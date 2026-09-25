PPL Aktie 1048911 / US69351T1060
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPL von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in PPL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das PPL-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen PPL-Anteile an diesem Tag bei 36.16 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die PPL-Aktie investiert hat, hat nun 2.765 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 88.41 USD, da sich der Wert eines PPL-Anteils am 24.09.2026 auf 31.97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.59 Prozent abgenommen.
PPL war somit zuletzt am Markt 24.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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