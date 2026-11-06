S&P 500-Titel PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPL-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PPL-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die PPL-Aktie bei 28.72 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die PPL-Aktie investiert hat, hat nun 3.482 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.35 USD, da sich der Wert eines PPL-Anteils am 05.11.2026 auf 36.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.35 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PPL belief sich jüngst auf 26.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch