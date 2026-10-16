S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PPG Industries von vor 5 Jahren angefallen

Am 16.10.2021 wurde das PPG Industries-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 160.30 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die PPG Industries-Aktie investiert hat, hat nun 0.624 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PPG Industries-Papiere wären am 15.10.2026 67.26 USD wert, da der Schlussstand 107.81 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 32.74 Prozent gleich.

Der Börsenwert von PPG Industries belief sich jüngst auf 23.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch