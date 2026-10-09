PPG Industries Aktie 963722 / US6935061076
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein PPG Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in PPG Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PPG Industries-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren PPG Industries-Anteile an diesem Tag 128.76 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 77.664 PPG Industries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’190.43 USD, da sich der Wert eines PPG Industries-Papiers am 08.10.2026 auf 105.46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.10 Prozent abgenommen.
Am Markt war PPG Industries jüngst 23.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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