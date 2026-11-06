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|Lohnendes PPG Industries-Investment?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPG Industries von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PPG Industries-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die PPG Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 127.75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.783 PPG Industries-Papiere. Die gehaltenen PPG Industries-Papiere wären am 05.11.2026 96.49 USD wert, da der Schlussstand 123.27 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3.51 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für PPG Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 28.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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