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|Lukrative PPG Industries-Anlage?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPG Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PPG Industries gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden PPG Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PPG Industries-Anteile bei 95.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die PPG Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 105.053 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 12’496.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118.95 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 24.96 Prozent.
PPG Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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