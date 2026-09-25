PPG Industries Aktie 963722 / US6935061076
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPG Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in PPG Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 25.09.2016 wurde das PPG Industries-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PPG Industries-Aktie bei 103.27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.968 PPG Industries-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 102.95 USD, da sich der Wert eines PPG Industries-Anteils am 24.09.2026 auf 106.32 USD belief. Mit einer Performance von +2.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von PPG Industries belief sich zuletzt auf 23.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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