S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPG Industries von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PPG Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das PPG Industries-Papier an diesem Tag 109.64 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die PPG Industries-Aktie investierten, hätten nun 0.912 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 110.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101.01 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1.01 Prozent.

Der Marktwert von PPG Industries betrug jüngst 24.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch