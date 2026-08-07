S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPG Industries von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PPG Industries-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das PPG Industries-Papier an diesem Tag 106.12 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die PPG Industries-Aktie investierten, hätten nun 94.233 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 117.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’040.33 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10.40 Prozent.

Der Marktwert von PPG Industries betrug jüngst 26.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch