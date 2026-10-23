S&P 500-Titel PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPG Industries von vor 10 Jahren eingefahren

Am 23.10.2016 wurden PPG Industries-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PPG Industries-Aktie letztlich bei 92.38 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in PPG Industries-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.825 PPG Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 113.09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’224.18 USD wert. Das entspricht einem Plus von 22.42 Prozent.

Alle PPG Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch