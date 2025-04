S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PNC Financial Services Group-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel PNC Financial Services Group am 23.04.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 6.30 USD für das Jahr 2024. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.28 Prozent. 2.89 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die PNC Financial Services Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0.382 Prozent aufgebessert.

PNC Financial Services Group-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging die PNC Financial Services Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 157.41 USD aus dem Handel. PNC Financial Services Group weist für 2024 eine Dividendenrendite von 3.27 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 3.94 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von PNC Financial Services Group via New York 8.75 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -2.46 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von PNC Financial Services Group

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 6.56 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4.17 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten der PNC Financial Services Group-Aktie

PNC Financial Services Group ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 62.384 Mrd. USD. Dividenden-Aktie PNC Financial Services Group besitzt aktuell ein KGV von 14.04. 2024 setzte PNC Financial Services Group 33.887 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 13.77 USD.

Redaktion finanzen.ch