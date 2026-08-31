PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in PNC Financial Services Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden PNC Financial Services Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PNC Financial Services Group-Aktie letztlich bei 207.44 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 48.207 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 242.22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11’676.63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16.77 Prozent.
PNC Financial Services Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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