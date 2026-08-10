S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die PNC Financial Services Group-Aktie an diesem Tag bei 128.09 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 78.070 PNC Financial Services Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 252.56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19’717.39 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 97.17 Prozent.

Zuletzt verbuchte PNC Financial Services Group einen Börsenwert von 100.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch