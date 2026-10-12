PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PNC Financial Services Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das PNC Financial Services Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 203.30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 49.188 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 219.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’782.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7.83 Prozent.
Jüngst verzeichnete PNC Financial Services Group eine Marktkapitalisierung von 87.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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