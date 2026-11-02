|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable PNC Financial Services Group-Investition?
|
02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNC Financial Services Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen PNC Financial Services Group-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden PNC Financial Services Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die PNC Financial Services Group-Aktie an diesem Tag bei 119.85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 83.438 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 19’012.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227.86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 90.12 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte PNC Financial Services Group einen Börsenwert von 90.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PNC Financial Services Group Inc.
Analysen zu PNC Financial Services Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.