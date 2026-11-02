S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNC Financial Services Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden PNC Financial Services Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die PNC Financial Services Group-Aktie an diesem Tag bei 119.85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 83.438 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 19’012.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227.86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 90.12 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte PNC Financial Services Group einen Börsenwert von 90.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch