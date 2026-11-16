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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren PNC Financial Services Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die PNC Financial Services Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die PNC Financial Services Group-Aktie bei 107.51 USD. Bei einem PNC Financial Services Group-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.301 PNC Financial Services Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie auf 232.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’160.64 USD wert. Mit einer Performance von +116.06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der PNC Financial Services Group-Wert an der Börse wurde auf 92.03 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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