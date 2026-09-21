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Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010

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Pinnacle West Capital-Investition im Blick 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Pinnacle West Capital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pinnacle West Capital-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Pinnacle West Capital-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Pinnacle West Capital
77.39 CHF -0.04%
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Vor 5 Jahren wurde das Pinnacle West Capital-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pinnacle West Capital-Papiers betrug an diesem Tag 73.43 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.618 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 1’282.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94.21 USD belief. Mit einer Performance von +28.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Pinnacle West Capital eine Börsenbewertung in Höhe von 11.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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