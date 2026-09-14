Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pinnacle West Capital von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle West Capital-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pinnacle West Capital-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78.70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.271 Pinnacle West Capital-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 122.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96.10 USD belief. Mit einer Performance von +22.11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Pinnacle West Capital belief sich jüngst auf 11.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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